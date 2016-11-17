Круглий стіл "Вигоди і проблеми української економіки при переході на європейські технічні стандарти" (наживо)

Захід проводиться в рамках спільного з представництвом Європейського Союзу в Україні проекту #EUkraine з метою популяризації можливостей малого і середнього бізнесу як всередині країни, так і на європейському ринку.

Під час круглого столу планується обговорити наступні питання:

- Як проходить процес гармонізації українських і європейських стандартів?

- Що вже зроблено і що треба зробити для гармонізації Україною технічних регламентів до стандартів ЄС?

- Чи створена в Україні законодавча і нормативна база для реформи системи технічного регулювання?

- Які вигоди обіцяє вітчизняній економіці перехід на євростандарти?

- Як відбувається процес створення вітчизняних сертифікаційних лабораторій?

- З якими труднощами після переходу на євростандарти зіткнуться підприємства, які постачають продукцію на ринки країн СНД?.

До участі запрошені: Ніколас Бурге, голова торгового сектора в Представництві Єврокомісії в Україні; Ольга Трофімцева, заст.міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції; Олександр Лозовицький, начальник відділу – головний метролог відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК; Лілія Стиренко, в.о. голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Олександр Гіленко, заст.голови департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку України; Дмитро Сазонов, в.о.керівника «Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП «УкрНДНЦ»); Олександр Дубінін, народний депутат України, голова підкомітету з питань промислової та інвестиційної політики Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва; Максим Калєніков, експерт у сфері технічного регулювання; Тарас Качка, експерт з міжнародних питань; Олег Мирошніченко, експерт , консультант з питань експорту та європейських та міжнародних ринків; Віктор Лещинський, віце-президент Академії будівельників України (АБУ) та директор ТОВ «Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства»; Світлана Кривенко, головний економіст Всеукраїнського центру державно-приватного партнерства; Олександр Доронін, представник компанії "Елватех"; представники малого та середнього бізнесу.

Модератор круглого столу - заступник керівника Департаменту економічних новин УНІАН Микола Бабич.

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