Учні українського коваля, який загинув у зоні АТО, відкривають секрети дамаської сталі (відео)
12:49, 28 листопада 2016Євробізнес
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Українські ковалі майстерно виготовляють холодну зброю, виконуючи замовлення з усього світу.
Українські ковалі знають секрети дамаської сталі / Кадр з відео 2+2
15 років назад коваль Петро Федоряка відкрив власну справу. Він виготовляв ножі й клинки періоду вікінгів, Середньовіччя, Київської Русі, умів варити булат і кувати дамаск, мав понад 100 учнів ковальської справи. З його ініціативи створено Гільдію майстрів України «Коло», поновлено традицію відзначати ковальські свята. 31 липня 2014 року він загинув у Шахтарську.
Зараз учні Федоряки працюють у селі Трудолюб у Полтавській області.
Протягом всієї історії людства холодна зброя вважається найпопулярнішою. Вони приваблює своєю витонченістю та небезпекою. Завдяки цьому вона користується попитом і сьогодні.
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