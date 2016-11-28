Учні українського коваля, який загинув у зоні АТО, відкривають секрети дамаської сталі (відео)

15 років назад коваль Петро Федоряка відкрив власну справу. Він виготовляв ножі й клинки періоду вікінгів, Середньовіччя, Київської Русі, умів варити булат і кувати дамаск, мав понад 100 учнів ковальської справи. З його ініціативи створено Гільдію майстрів України «Коло», поновлено традицію відзначати ковальські свята. 31 липня 2014 року він загинув у Шахтарську.

Зараз учні Федоряки працюють у селі Трудолюб у Полтавській області.

Протягом всієї історії людства холодна зброя вважається найпопулярнішою. Вони приваблює своєю витонченістю та небезпекою. Завдяки цьому вона користується попитом і сьогодні.