Данилюк розраховує на 600 мільйонів євро від ЄС до кінця року, третій транш відкладається на 2017

Україна розраховує до кінця року отримати другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн дол. до кінця року.

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Про це під час прес-конференції повідомив голова Міністерства фінансів Олександр Данилюк.

За словами міністра, для одержання зазначених коштів Україна повинна виконати низку умов.

При цьому Данилюк зазначив, що отримання третього траншу допомоги від ЄС також розміром 600 млн євро відкладається до 2017 року.

"Є два транші по 600 мільйонів євро. Один ми плануємо отримати цього року, наступний пересувається на наступний рік", - сказав він.

Нагадаємо, в Єврокомісії заявили, що ЄС виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро ще до кінця цього року за умови, що будуть прийняті необхідні законодавчі зміни.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 вересня Міжнародний валютний фонд завершив другий перегляд чотирирічної програми співпраці з нашою країною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Рішення МВФ відкриває Україні можливість отримати 1 млрд кредитних гарантій від уряду США, які вже були конвертовані в євробонди, а також 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС і 500 млн дол. кредиту від Світового банку для закупівлі газу для проходження осінньо-зимового періоду.