В Укравтопромі назвали найпопулярніші моделі автомобілів серед українців цього року

У 2016 році в Україні було продано 65 562 нових легкових автомобіля.

Найбільш популярним автомобілем у минулому році був корейський кросовер KIA Sportage, на ньому свій вибір зупинили 2 736 покупців. З січня по грудень ця машина п’ять разів ставала лідером продажів – у червні, серпні, вересні, листопаді та грудні.

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Наступною у рейтингу популярності на вітчизняному ринку була модель Renault Logan. Річний обсяг продажів цієї моделі склав 2 079 шт.

На третьому місці також представник французької автомобільної корпорації Renault Group – автомобіль Renault Duster, в особистому заліку якого 2 032 продажу і титул бестселера жовтня.

Четверту позицію посіла Skoda Octavia з результатом 1 924 проданих авто.

Компактний кросовер Toyota RAV-4 замикає п’ятірку лідерів з показником продажів 1 902 автомобіля.

До ТОП-10 2016 року в порядку убування увійшли також: Toyota Corolla, яка була лідером на ринку в лютому і березні, її річний результат – 1 853 продажу; Volkswagen Jetta, яка тричі за рік очолювала рейтинг споживчих уподобань українців, закінчила рік з обсягом продажів 1 846 машин; Ford Fiesta – 1 616 шт.; Toyota Camry – 1 393 шт. На десятому місці січневий бестселер українського ринку нових легкових авто Volkswagen Polo. Перевагу цій моделі минулого року віддали 1 226 автомобілістів.