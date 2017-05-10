Остаточне рішення по торгівельним преференціям для України прийме Європарламент - торгпред

Остаточне рішення про обсяг надання додаткових торговельних преференцій буде приймати Європейський парламент, а пропозиція комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі про схвалення преференцій лише частково - буде розглянуто поряд з питанням їх надання в повному обсязі.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

"Минулого тижня відбулося розгляд цього питання в комітеті міжнародної торгівлі Європейського парламенту (INTA). Такий розгляд є одним з етапів процедури голосування відповідних рішень у Європарламенті. При цьому остаточне рішення - за Європейським парламентом, який буде розглядати як повний пакет торговельних преференцій для України, так і пропозиції комітету INTA", - повідомила Микольська.

За словами торгпреда, Україна буде послідовно відстоювати надання преференцій в повному обсязі, відповідно до початкової пропозиції Єврокомісії.

"Ми і далі, продовжуючи роботу, яка почалася з Єврокомісією ще в початку 2016... ще тісніше працюємо з Європарламентом", - зазначила Микольська.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Єврокомісія підтримала пропозицію України розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, матеріалів і металопродукції. Квоти будуть збільшені на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також країни - члени ЄС.

У грудні 2016 року Україна закликала Європарламент прийняти це рішення, оскільки, за розрахунками Міністерства економрозвитку і торгівлі, воно дозволить збільшити обсяг українського експорту в ЄС на 100-150 мільйонів доларів в рік.

Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі на початку травня підтримав збільшення річних квот на безмитне ввезення деяких груп українських сільськогосподарських товарів, за винятком томатів, пшениці та сечовини.