Українські равлики: успішний бізнес на смачному делікатесі (відео)

11:07, 06 червня 2017
Євробізнес
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За кілограм французьких равликів просять від 2000 гривень.

В Україні равлики - це успішний бізнес на смачному делікатесі. Про це йдеться в сюжеті 2+2 "Роби бізнес".

Перша в Україні равликова ферма з'явилася майже 10 років тому. Зараз господарство налічує 35 тонн врожаю та 8 партнерських ферм. Попит на молюсків зростає кожного року. 

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Кілограм французьких равликів коштує близько 2600 грн, а в Україні такі можна придбати за 700 грн за кілограм. М'ясо молюсків на 90% складається з білка та не містить холестерин. Смак додатково розкривають соуси та приправи. 

Раніше повідомлялося, що в Україні почали зводити будинки на деревах.

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Теги: #Євробізнес#бізнес в Україні