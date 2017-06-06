Українські равлики: успішний бізнес на смачному делікатесі (відео)

В Україні равлики - це успішний бізнес на смачному делікатесі. Про це йдеться в сюжеті 2+2 "Роби бізнес".

Перша в Україні равликова ферма з'явилася майже 10 років тому. Зараз господарство налічує 35 тонн врожаю та 8 партнерських ферм. Попит на молюсків зростає кожного року.

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Кілограм французьких равликів коштує близько 2600 грн, а в Україні такі можна придбати за 700 грн за кілограм. М'ясо молюсків на 90% складається з білка та не містить холестерин. Смак додатково розкривають соуси та приправи.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали зводити будинки на деревах.