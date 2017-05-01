В Україні почали зводити будинки на деревах (відео)

За неповних 4 роки компанія знайшла своїх клієнтів. Це заможні люди, які окрім грошей, мають ділянку землі, на якій є надійне дерево, що може стати потенційним фундаментом під майбутній будиночок, йдеться у сюжеті «Роби бізнес».

«Мінімальна вартість проекту, над яким ми працювали, це 8 тисяч умовних одиниць. Це був будиночок площею 12 квадратних метрів з великою верандою», - розповіла засновниця компанії Світлана Колпакова.

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На будинок площею 10-13 квадратних метрів йде 1-1,5 кубів сосни. Для замовлень використовують сухе, податливе дерево, дотримуючись усіх норм безпеки, як під час традиційного будівництва.

З особливою увагою будівельники підходять до вибору дерева, на якому буде кріпитися будиночок. Воно має бути здоровим та міцним.