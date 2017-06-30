Товарообіг України з Євросоюзом зріс на 22%

Торговельний оборот України з Європейським Союзом у першому кварталі 2017 року зріс на 21,6%, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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При цьому зростання українського експорту до ЄС за цей період становило 24,5%, а імпорт з ЄС зріс на 19,2%.

Також повідомляється, що у січні-квітні цього року значно зріс експорт української готової продукції до Європи - на 411 млн дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року. У товарній структурі експорту готової продукції лідирують плоский прокат з вуглецевої сталі (зростання на 68,9 млн дол.), ізольовані проводи та кабелі (на 39,7 млн дол.), електричні водонагрівачі (на 36,3 млн дол.) і макуха (на 33,8 млн дол.).

Крім того, Україна почала поставляти до Європи 39 нових товарних позицій, які в січні-квітні принесли додатково 1 млн дол. експорту. При цьому 60,2% експорту нових товарних позицій становили самохідні бульдозери, екскаватори та труби.

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«Уряд розглядає Угоду про асоціацію з ЄС як покажчик наших стратегічних реформ і має чіткий послідовний план конкретних кроків, які ми маємо зробити з метою максимального використання можливостей режиму вільної торгівлі з Євросоюзом», - прокоментувала результати зовнішньоекономічного співробітництва з ЄС торговий представник України Наталія Микольська.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-квітень 2017 року становив 887,9 млн дол., що на 4,5% нижче дефіциту за аналогічний період минулого року на рівні 929,6 млн дол.

Експорт товарів з України за цей період зріс на 26,8%, імпорт - на 24,3%.