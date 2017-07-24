У Росії на фоні скандалу з Siemens оголосили про плани побудувати в Криму ще одну електростанцію

Міненерго Росії найближчим часом планує оголосити конкурс на будівництво ще однієї електростанції в окупованому Криму. Новий енергооб'єкт потужністю 100-120 МВт планують побудувати на заході півострова, повідомив ТАСС заступник міністра енергетики РФ В'ячеслав Кравченко.

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"Зараз плануємо, і я думаю, що з дня на день буде оголошено конкурс на будівництво електростанції в Криму на 100-120 МВт. Орієнтовно припускаємо, що це (будівництво - ред.) можливо буде в районі Саки на заході Криму", - сказав заступник міністра.

У даний час структура "Ростеху" - "Технопромекспорт" - будує на півострові дві теплові електростанції - у Сімферополі та Севастополі. Їх сумарна потужність становитиме 940 МВт. Введення в експлуатацію перших блоків обох станцій заплановано на першу половину 2018 року.

На другому етапі, за даними Міненерго, буде введено ще два блоки такої ж потужності. За даними проросійської влади окупованого півострова, енергодефіцит в Криму буде погашений до 2020 року, в тому числі завдяки введенню ПГУ-ТЕС в Сімферополі і модернізації Кримської ТЕЦ.

Як повідомляв УНІАН, німецька компанія Siemens отримала достовірну інформацію про те, що всі чотири газові турбіни, які були поставлені влітку 2016 року для проекту в Тамані, на півдні Росії, були незаконно переміщені до Криму, що є грубим порушення контрактів Siemens і правил ЄС.

Навесні 2014 року Росія, порушуючи міжнародне право, захопила Кримський півострів. Після чого постало питання про енергопостачання півострова, оскільки цей регіон значною мірою отримував електроенергію з об'єднаної енергосистеми України (з континентальної території).

Україна здійснювала енергопостачання тимчасово окупованого півострова до кінця листопада 2015 року. Після цього поставки більше не поновлювалися.

Через проблеми з енергопостачання півострів неодноразово переживав період планових і аварійних відключень електроенергії, а також обмеження споживання електроенергії. Для вирішення цієї проблеми Росія почала будівництво Севастопольської та Сімферопольської ТЕС потужністю 470 МВт кожна.

Раніше повідомлялося, що ці станції повинні бути запущені до вересня 2017 року, але в квітні цього року кримські ЗМІ опублікували інформацію, що терміни будівництва затримуються.

Також була опублікована інформація про те, що постачальником турбін може бути Siemens, при цьому зазначалося, що постачання обладнання до Криму пов'язані з ризиком потрапити під санкції ЄС, які були введені проти Росії через окупацію півострова і розв'язання військових дій на Донбасі.