Чи потрібен детокс?: Супрун шокувала правдою про шлаки в організмі

Детокс-голодування протипоказане людям, що мають хвороби нирок, цукровий діабет чи хвороби шлунково-кишкового тракту.

Існування шлаків в організмі та визначення їхньої кількості майже неможливе. Жоден лікар чи спеціальне лабораторне дослідження не зможуть визначити рівень зашлакованості організму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, коментуючи поширену наразі практику очищення організму від токсинів чи шлаків - детоксикацію.

Як приклад, екстремальні дієти, що передбачають тривале голодування на воді, соках, смузі чи трав’яних відварах або ж обмежене вживання овочів. До спеціального харчування також радять додавати процедури для "звільнення" кишківника від шлаків, які начебто відкладаються там протягом життя та забруднюють наш організм.

"У нашому організмі працюють природні видільні системи - печінка, нирки, шлунково-кишковий тракт та навіть шкіра. Якщо у вас немає порушення функції цих органів чи систем, вони чудово справляються зі своєю роботою та виводять з організму все зайве", - наголосила Супрун.

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Тому, за її словами, немає потреби вживати настільки радикальних заходів та влаштовувати стрес своєму організму. Сьогодні, продовжила в.о. глави МОЗ, не існує великих авторитетних досліджень, які доводять ефективність вживання детокс-продуктів та дієт для втрати ваги чи звільнення від шлаків.

"Під час таких чисток ви справді можете втратити вагу та відчути полегшення. Це відбувається шляхом зменшення кількості спожитих калорій на день та відмови від оброблених харчових продуктів, які мають у складі тверді жири та цукор. Крім того, організм втрачає воду, що сприяє схудненню, натомість підвищує ризики появи зневоднення. Після закінчення дієти, коли ви повернетесь до звичайного харчування, існує висока ймовірність, що вага швидко повернеться", - пояснила Супрун.

Крім того, попередила вона, такі експерименти також можуть бути небезпечними для здоров’я. Різке зменшення кількості калорій у раціоні, які зазвичай передбачають очищувальні дієти, може призвести до появи відчуття крайньої втоми та роздратування, головного болю або ж проблем зі шлунково-кишковим трактом.

"До того ж, детокс-голодування протипоказане людям, що мають хвороби нирок, цукровий діабет чи хвороби шлунково-кишкового тракту. Довготривале голодування може також стати причиною появи дефіциту вітамінів та мінералів", - розповіла в.о. міністра охорони здоров'я.

"Очищувальна дієта може мати позитивний ефект у випадку, якщо ви прагнете змінити свої харчові звички у цілому. Вона може спрацювати як своєрідний "перемикач" для вашого організму. Проте вона має відбуватись під наглядом лікаря", - підсумувала Супрун.

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