ЗМІ дізналися деталі нічної "пригоди" медсестри у Харкові, яка кидалася на дітей в лікарні

Журналісти дізналися, чи покарали медсестру, яка кидалася на дітей і копів в харківському "Охматдиті".

Керівництво харківського "Охматдиту" виправдовує медсестру, яка напередодні поводилася неадекватно, кидалася на дітей та поліцейських.

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Кажуть, попри запевнення батьків, жінка була тверезою, просто емоційно нестабільна, й винні у цьому маленькі пацієнти, йдеться в сюжеті ТСН.

Батьки дітей стверджують, що медсестра була п'яною: вона не змогла навіть вийти із лікарні - заблукала. Поліцейським ледь вдалося вивести жінку з медзакладу.

Медсестра сказала, що у неї немає при собі документів, тож копи відпустили додому. Поки що її дії кваліфікують як дрібне хуліганство, її за нічну "пригоду" звільнено із лікарні.

Як раніше повідомляли ЗМІ, у харківському відділенні "Охматдиту" медсестра прийшла на роботу напідпитку й побила дитину. Вона схопила дитину за волосся і потягла мити голову.