У Харкові п'яна медсестра ображала дітей і тягала їх за волосся, копам ледь вдалося її вгамувати (відео)

Жінка жорстоко повелася з дітьми, а потім лаялася і погрожувала батькам і поліцейським.

У харківському відділенні "Охматдиту" медсестра прийшла на роботу напідпитку й побила дитину. Вона схопила малечу за волосся та потягла мити голову.

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Налякані діти розповідають, як уже надвечір медсестра почала поводитися дуже дивно – лаялася в палаті, а потім одну з дівчат поволокла силоміць мити голову, йдеться в сюжеті ТСН.

Діти подзвонили батькам, стурбовані родичі блискавично примчали до лікарні та зрозуміли, що медпрацівниця хильнула просто на робочому місці, а без поліції справу вирішити не вдасться.

Однак навіть загін патрульних не одразу вгамував медсестру. Жінка була агресивною, кидалася речами та погрожувала присутнім. Батьки написали на медсестру заяву, копи забрали медичну працівницю до відділку.

Як повідомляв УНІАН, Київська місцева прокуратура №10 оголосила про підозру семи співробітникам Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) «Охматдит» за фактами привласнення лікарських засобів в особливо великих розмірах.