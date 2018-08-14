На Україну чекає новий метеоудар: будьте обережні 17-21 серпня

У дні магнітних бур людям радять відмовитися від вживання алкоголю та важкої їжі.

Незабаром Землю знову накриють магнітні бурі - пік метеоудару припаде на цей тиждень.

Сильні бурі, за словами експертів, почнуться 17 серпня і триватимуть до 21-го числа. У ці можливі проблеми зі здоров'ям, збої в роботі трансляцій та мобільного зв'язку.

Найбільш небезпечні магнітні метеоудари для людей похилого віку і дітей, а також тих, хто страждає від гіпертонії, хвороб серця та ендокринних порушень. У метеозалежних з'являється головний біль, запаморочення, проблеми з тиском, серцем і сном.

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Повністю уникнути впливу метеоудару неможливо. Поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування. Дієтологи радять їсти овочеві салати і пити більше води. Також необхідно відмовитися від алкоголю, менше вживати каву. Жирна їжа і солодощі теж можуть лише посилити нездужання, особливо у людей із зайвою вагою.

Відчути себе краще допоможе повноцінний сон не менше 7-8 годин поспіль, а також спокійний емоційний і фізичний стан, слід більше відпочивати і бути спокійними.