Супрун назвала "пігулку" від багатьох небезпечних хвороб

За словами Супрун, науковці винайшли "пігулку", яка здатна вберегти від багатьох небезпечних хвороб. Її назва - здоровий спосіб життя.

Найбільш надійний та доступний спосіб запобігти хворобам - вести здоровий спосіб життя.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун і дала кілька порад, які можуть допомогти на шляху до правильного способу життя:

✔Плануйте

За словами виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я, зміна способу життя - тривалий процес, тому важливо розподілити його на реальні етапи, які будуть послідовними.

✔Ставте позитивні цілі

Супрун зазначила, що будь-яка зміна способу життя має бути значущою та приємною, тож слід уникати формулювань “добре” чи “погано“.

✔Визначайте конкретні завдання

Досягти цілі легше, якщо є чітке формулювання, як-от “Займатись спортом 30 хвилин кожного дня“, а не просто “Займатись більше спортом“.

✔Слідкуйте за настроєм

"Лікування основних психологічних проблем та вивчення того, як краще керувати стресом та поганим настроєм, дуже важливі для успіху. Адже ми схильні переїдати, якщо нервуємо. Це може стати на заваді на шляху до здорового харчування та правильного режиму дня", - розповіла в.о. глави МОЗ.

Раніше Супрун заявляла, що понад 80% смертей в Україні спричинено хворобами системи кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними хворобами легень, діабетом. Це ті хвороби, які в багатьох випадках викликає неправильний спосіб життя.