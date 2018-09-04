Під Радою протестують пацієнти, яким необхідне лікування за кордоном: сталася штовханина (відео)

У країні закінчились гроші на іноземні лікарні.

В Україні закінчилися гроші на лікування хворих за кордоном. Пацієнти і їхні родичі вийшли до парламенту, аби депутати ухвалили закон, що дозволяє додаткового виділити 300 мільйонів гривень, щоб оплатити лікування в іноземних клініках.

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Їхні протести відбуваються на тлі старту політичного сезону, тож навколо чимало охорони, в якийсь момент на намет протестувальників налетіли правоохоронці. Почалась невелика штовханина. Відстояти територію мітингувальникам допомогли народні депутати, передає ТСН.

Люди вимагають ухвалити закон, який дозволить збільшити фінансування програми лікування за кордоном – це переважно трансплантація органів. Такі операції коштують десятки тисяч доларів, а деякі і більше сотні. І чекати у таких пацієнтів просто немає часу.

"Ми будемо стояти тут допоки наше питання не буде вирішено, поки не буде дофінансування державної програми лікування за кордоном", - каже активіст.

Також до парламенту прийшли лікарі, які звільнились з лікарні "Охматдит", вони переконують, що через конфлікт може зупинитися трансплантація кісткового мозку і в Україні. Проте, за останньою інформацією з МОЗ, в Україну вже погодились приїхати закордонні фахівці.