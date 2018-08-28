Скандал в "Охматдиті": масове звільнення лікарів поставило під загрозу життя дітей (відео)

Майже всі лікарі відділення трансплантації кісткового мозку "Охматдиту" вирішили звільнитись

З відділення трансплантації кісткового мозку національної лікарні "Охматдит" звільняються майже всі лікарі.

Таким чином вони відреагували на звинувачення у корупції завідувачки центру дитячої онкогематології та керівника відділення, йдеться в сюжеті ТСН.

Батьки дітей, які у тяжкому стані після трансплантації перебувають у стаціонарі, переймаються, що можуть взагалі залишитися без медичної допомоги. Нині там у стаціонарі перебуває десять пацієнтів. Їм не можна переходити в інші лікарні та навіть вихід у коридор – це ризик. "Що буде далі з моєю дитиною? Я в розпачі. Я не знаю, що робити", - зізнається одна з мам.

Таким чином вони відреагували на звільнення завідуючої центру дитячої онкогематології Світлани Донської та керівника відділення Олега Рижака, яких звинувачують у корупції.

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Дитячі гематологи написали заяви про звільнення – таким чином вони підтримали колишню очільницю центру дитячої онкогематології Світлану Донську і завідувача відділення трансплантації кісткового мозку Олега Рижака. Адміністрація лікарні звільнила їх через порушення в роботі. "Ми команда. Немає команди – немає трансплантації", - пояснила одна з лікарів.

Реорганізацію центру медики назвали незаконною та спричиненою лише наміром усунути від посад певних людей. Світлані Донській запропонували посаду лікаря-гематолога в поліклініці, яку вона відкинула, а завідувачу відділення оголосили дві догани і звільнили. "Офіційне формулювання: за системне порушення трудової дисципліни", - пояснив Олег Рижак.

Адміністрація лікарні переконує, що порушення знайшли у ході перевірки. Зокрема, на складах "Охматдиту" зіпсувалося препаратів на півмільйона доларів. На 2 млн гривень закуповувалися комплекти для сепарації крові, які неможливо було використати через несправне обладнання. Рижаку головний лікар також закидає скарги батьків, з яких вимагали гроші за госпіталізацію та наявні ліки.

Відділення трансплантації кісткового мозку було єдиним, де дітям робили пересадку від частково сумісних рідних донорів. Тепер цей процес може повністю зупинитися. З референтної лабораторії звільнилися шість працівників. Олександр Лисиця – єдиний лікар, який не підтримує колег і не звільняється. У розмові пояснює, що більше за корпоративну єдність переживає за своїх пацієнтів і не відчуває права покинути їх напризволяще.

У МОЗ переконують, що частину навантаженнь лабораторії центру дитячої онкогематології візьмуть на себе інші українські лабораторії. А з лікарями-гематологами ведуть перемови як в українських, так і європейських лікарнях.

На вирішення проблеми є тиждень. Через сім днів набирають чинності заяви на звільнення гематологів.