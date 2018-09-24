У МОЗ констатують, що кожен другий українець має надлишкову вагу, а кожен третій- підвищений артеріальний тиск

У Мінохоронздоров’я наголошують, що серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності українців.

Кожен другий українець має різний ступінь надлишкової ваги, а кожен третій- підвищений артеріальний тиск, що може призвести до хвороби серця.

Читайте такожМайже половина українців віком 15-19 років вживає алкоголь - ВООЗ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я напередодні Світового дня серця, що відзначається 29 вересня. В МОЗ зауважують, що серед головних факторів ризику, які призводять до серцево-судинних захворювань: надлишкова вага - кожен другий українець має різний ступінь надлишкової ваги, підвищений артеріальний тиск - кожен третій українець має підвищений артеріальний тиск і часто не знає про це. При цьому зазначається, що підвищення артеріального тиску (артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба) виявляється у 25% дорослого населення України і належить до захворювань, які скорочують тривалість життя та призводять до інвалідності.

Крім того, серед факторів ризику - вживання алкоголю та тютюну - кожен п'ятий українець палить і цим, зокрема, істотно збільшує ризики серцево-судинних захворювань.

«Інтенсивне куріння з підліткового віку (понад 20 років) може скоротити життя на 20-25 років, в тому числі і через хвороби серця», - наголошують в МОЗ.

До серцевих захворювань може призвести і низька фізична активність (достатній рівень оздоровчої рухової активності має лише 3% населення України), а стрес та тривожні стани більш ніж удвічі збільшують ризик серцево-судинних захворювань, а у разі хвороби - ускладнень та смерті.

Медики звертають увагу на те, що серед ризиків - і нездорове харчування.

«Головні вороги серця - це переїдання, недостатнє споживання овочів та фруктів, безконтрольне вживання висококалорійної їжі, напоїв, солі», - йдеться в повідомленні.

Також серед причин серцевих хвороб - підвищений рівень цукру в крові. При цьому в МОЗ нагадують, що високий рівень цукру в крові мають понад 2 млн українців, половина з яких не знають про це і, відповідно, не отримують необхідного лікування.

«Головними правилами профілактики інсульту та інфаркту міокарда, зокрема, є правильне харчування - перевага має надаватися овочам, фруктам, злакам, бобовим, горіхам, кисломолочним продуктам, нежирним сортам м'яса та риби. При цьому споживання жирів, масла, солодощів, алкоголю слід максимально скоротити. Також треба в середньому дорослій людині щодня ходити пішки на відстань не менше 3 км (або щонайменше 30 хв).

Медики рекомендують контролювати свій артеріальний тиск та рівень цукру в крові. «Оптимальний рівень артеріального тиску для дорослої людини становить 120/80 мм ртутного стовбчика. Для більшості людей нормальними вважаються всі показники артеріального тиску, які не перевищують 139/89. Оптимальний рівень цукру капілярної крові (при заборі крові з пальця) від 3,3 до 5,5 ммоль/л», - додали в МОЗ.