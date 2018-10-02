Українцям пообіцяли меддопомогу у лікарнях без "добровільних внесків" вже з липня 2019 року

Голова Кабміну Володимир Гройсман зазначив, що наступного року планується впровадження нового стандарту екстреної медицини.

З 1 липня 2019 року УЗД, рентген, аналізи та інші обстеження за направленням сімейного лікаря будуть безкоштовними.

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Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

«Ми зруйнуємо "добровільні внески" в лікарнях. З 1 липня 2019 року, якщо прийшли до сімейного лікаря і вам дали направлення на обстеження: УЗД, рентген, аналізи для вас будуть безкоштовними. За вас заплатить держава, конкретно за кожного, хто звернеться в лікарню», – пообіцяв голова уряду.

Він зазначив, що наступного року планується впровадження нового стандарту екстреної медицини. «Нові машини, нові знання лікарів у бригадах і заробітна плата. Виділили 1 млрд, будемо "пілотувати" 5-6 регіонів, які найбільше готові для цього, щоб задати новий формат роботи», – розповів Гройсман про плани у рамках медреформи.