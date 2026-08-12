Росію знову лихоманить через бензин: на АЗС вводять нові обмеження, - ЗМІ

Про дефіцит бензину та закриття частини заправок зокрема повідомляли жителі Красноярського краю та Башкортостану.

На початку серпня в Російській Федерації почалася нова хвиля паливної кризи, пов’язана з ударами України по нафтопереробних заводах.

Як пише "Медуза", жителі різних областей – від півдня країни до Примор’я – повідомляють про багатогодинні черги на АЗС. У деяких регіонах знову запроваджують обмеження на продаж бензину в одні руки.

За підрахунками ЗМІ, щонайменше у 12 регіонах Росії на заправках утворилися черги за пальним. Йдеться, зокрема, про Краснодарський край, Воронезьку, Калузьку, Ростовську, Рязанську, Тамбовську, Тульську, Саратовську, Смоленську, Пензенську та Ульяновську області, а також Приморський край.

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У Сочі 11 серпня місцева адміністрація заявила про запровадження лімітів на АЗС через "логістичні порушення у постачанні". Жителів і туристів також попросили за можливості утриматися від поїздок на особистому транспорті, щоб зменшити навантаження на заправки.

В Оренбурзькій області губернатор Євгеній Солнцев повідомив про "непросту ситуацію з паливом". З 12 серпня на всіх АЗС регіону діють ліміти – до 30 літрів бензину та до 60 літрів дизельного пального. Крім того, запровадили систему "парних і непарних" номерів: автомобілі з парною останньою цифрою номера можуть заправлятися у парні дні, а решта – у непарні. Для координації ситуації на АЗС влада пообіцяла залучити поліцію.

Схожу систему з 13 серпня повернули і в Липецькій області. Там також встановили ліміт – до 30 літрів бензину на АЗС мереж "Газпром", "Лукойл", Teboil і "Роснефть".

Про дефіцит бензину та закриття частини заправок також повідомляють жителі Красноярського краю та Башкортостану. Окремо фіксується зростання цін на пальне.

Показовою стала ситуація в Красноярську. За день до візиту російського президента Володимира Путіна на частині АЗС регіональної мережі ціни на бензин раптово знизилися на 24 рублі за літр. У самій мережі це пояснили "тимчасовим покращенням логістики" та надходженням додаткових обсягів пального безпосередньо з НПЗ. Однак після від'їзду Путіна ціни повернулися до попереднього рівня.

У Новосибірську, куди Путін прибув після Красноярська, його кортеж зупинився біля порожньої АЗС. Там на президента чекали діти. На кадрах, які поширив репортер кремлівського пулу Павло Зарубін, видно, що табло з цінами на заправці було вимкнене.

У Москві та Санкт-Петербурзі повідомлень про проблеми з пальним поки небагато. Водночас місцеві жителі повідомляли про випадки відсутності бензину АІ-95 на кількох АЗС "Роснефти".

Офіційно російська влада про нову хвилю паливної кризи не заявляла. Водночас 11 серпня віцепрем’єр РФ Олександр Новак, який опікується паливною галуззю, провів нараду щодо ситуації на внутрішньому ринку.

За її підсумками профільним відомствам, регіональній владі та нафтовим компаніям доручили продовжувати роботу із забезпечення внутрішнього ринку пальним, стежити за динамікою цін і гарантувати безперебійне постачання бензину споживачам.

Паливна криза в Росії – останні новини

Росія почала імпортувати бензин з Індії, намагаючись впоратися з паливною кризою, що виникла через українські удари по нафтопереробних заводах. Після українських ударів обсяги переробки нафти в Росії в липні становили 3,6 млн барелів на добу, що приблизно на третину нижче за сезонну норму. Відтоді Київ лише активізував удари.

Паливна криза, викликана ударами ЗСУ по російським нафтопереробним підприємствам, поширилася й на промисловий залізничний транспорт Російської Федерації. Зокремао під'їзних колій, які забезпечують вивезення вантажів із заводів, шахт і кар'єрів на магістральну мережу РЖД, зіткнулися з різким подорожчанням дизельного пального та перебоями в оптових поставках.

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