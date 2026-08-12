'Польська економіка зупиниться': у Варшаві визнали залежність від українців

Мацей Дущик також висловив сумнів, що значна кількість українців повернеться додому після завершення війни.

Польська економіка в значній мірі залежна від біженців з України. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик в етері програми "Gość Wydarzeń" на Polsat News.

"Якби не громадяни України, ми б чекали на автобус 10 хвилин, а не п'ять. Бо вони заповнюють прогалини на польському ринку праці. Тому певна частина польської економіки залежить від біженців війни з України. Загалом, це українці, які живуть у Польщі, і нам потрібно повторювати це все частіше, бо якби у нас була така ситуація, одного дня, коли всі українці об'єднаються і не підуть на роботу, польська економіка зупиниться", – сказав Дущик.

Він також розкритикував ідею партії "Право і справедливість" депортувати безробітних військовозобовʼязаних українців з Польщі. Зокрема він прокоментував цифру в 3000 можливих депортованих українців.

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"Три тисячі – це невелика бригада. Нагадаю, що в Україні мобілізовано 900 тисяч людей, тому це зовсім не допомога. Насправді ж ті, хто не працює в Польщі – це ті, хто доглядає за своїми дітьми-інвалідами, або ті, хто отримав поранення на передовій і проходить реабілітацію в Польщі", – сказав він.

Він також прокоментував питання повернення українців додому після завершення війни:

"На мою думку, шанс, що багато українців повернуться додому, невеликий, хоча елемент такого розмаху буде, вони повернуться, але їхні життєві інтереси будуть у Польщі.

Українці в Польщі: інші важливі новини

Раніше результати опитування показали, що дві третини поляків виступають за депортацію військовозобовʼязаних українців, які не мають роботи. Згідно з дослідженням, найбільше підтримують таку ідею поляки, які ідентифікують себе як праві. Однак навіть більшість поляків з лівими поглядами також це підтримують.

Також, згідно з опитуванням, 36% поляків заявили, що їхнє ставлення до українців з початку повномасштабної війни погіршилося. Крім того, 52% поляків не підтримують вступ України до ЄС.

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