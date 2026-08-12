В одній з бригад ТРО заявили про голод та відсутність ротації: в ЗСУ відреагували

Зокрема в структурі заявили, що це відео не відтворює повного контексту вжитих заходів.

В Угруповуванні військ "Південь" відреагували на звернення військових 121 бригади ТРО, в якому вони заявили про тривалу відсутність ротації та низький рівень забезпечення на Запорізькому напрямку.

В структурі зокрема заявили, що протягом останніх 30 днів на позиції військових цієї бригади було направлено близько 240 кг продовольчого вантажу. Наразі також здійснюється комплекс заходів для проведення ротації підрозділу

"Ситуація перебуває на безпосередньому контролі Командування. Водночас, висвітлені у відеозверненні дані відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки і не відтворюють повного контексту вжитих заходів… Головним пріоритетом залишається збереження життя та здоров’я військовослужбовців. Ротацію буде проведено одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, аби не наражати особовий склад на критичний ризик під час перегрупування", – додали в структурі.

Відео дня

Що цьому передувало

Нагадаємо, 9 серпня військові 121 бригади ТРО опублікували в мережі звернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. В ньому командир взводу вогневої підтримки розповів, що його бійці, які перебувають на Запорізькому напрямку, вже майже чотири місяці знаходяться на позиціях. Хоча раніше їм обіцяли, що відрядження триватиме не більше місяця.

Командир також повідомив про затримки у забезпеченні військових водою та їжею протягом трьох-семи, а подекуди й 12 днів. Також він повідомив про проблеми із забезпеченням ліками.

Він також зазначив, що його бійці ухвалили рішення вийти з позицій, не очікуючи на заміну. За його словами, це відбудеться "за сприятливих умов". Військові також попросили організувати їм коридор для безпечного виходу.

У самій бригаді фактично спростували цю інформацію. Там заявили, що командування "продовжує вживати всіх необхідних заходів для належного забезпечення військових" і додали, що протягом місяця цьому підрозділу доставили 27 пакунків, кожен із яких важив близько 9 кг. Водночас там підтвердили, що через погану погоду, дію ворога та роботу засобів РЕБ, деякі вантажі іноді затримуються. Що стосується ротації, то в бригаді пообіцяли провести її "найближчим часом".

Зазначимо, що це не перший подібний скандал, який стосується тривалого перебування військових на позиціях без належного постачання продуктів та ліків. Зокрема навесні цього року подібний скандал стався в 14 бригаді. Її бійці звинувачували командування у тому що, їх лишили на позиціях без їжі та води, а керівництво не поспішає вирішувати цю проблему.

На тлі цього, тодішній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, яким запровадив максимальний можливий термін перебування військових на передовій. За цими правилами, військовий має бути на позиції не довше двох місяців.

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