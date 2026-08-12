У Хотинській фортеці знову обвалилася частина стіни: коли планується реставрація

Розпочати реставрацію планують після завершення всіх обстежень та затвердження кошторису.

Після обвалу у квітні частина стіни Хотинської фортеці продовжує руйнуватися – відпали кілька зубців на верхній частині кам’яного муру. Про це розповіла директорка Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця" Єлизавета Буйновська, повідомляє Суспільне.

За її словами, після обвалу у квітні зубці муру фактично залишилися без опори, тому їхнє руйнування було прогнозованим.

Буйновська зазначила, що обвалені елементи впали у той самий бік, що й частина стіни навесні. Територія поблизу місця руйнування залишається огородженою, тому загрози для відвідувачів не було.

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Вона наголосила, що аварійні роботи неможливо було провести без затвердженого проєкту та необхідних погоджень.

"Це пам'ятка національного значення. Ми не можемо просто втрутитися в конструкцію без відповідних рішень. Крім того, йдеться про безпеку людей, які мали б виконувати такі роботи", –пояснила Буйновська.

Директорка розповіла, що після першого обвалу стіну оглядали виїзні комісії за участю представників Міністерства культури, реставраторів, конструкторів та інженерів. Вони дійшли висновку, що відновити цю ділянку технічно складно через розташування стіни на стрімкому схилі каньйону, де неможливо використовувати звичайні будівельні конструкції.

"Йдеться не про те, що роботи затягувалися. Щоб розпочати реставрацію, потрібно провести повний комплекс досліджень і підготувати якісну проєктну документацію. Це надзвичайно складний об'єкт, і всі спеціалісти, які його обстежували, наголошують, що подібні роботи трапляються вкрай рідко", – каже Буйновська.

Наразі для реставрації пам'ятки розробляють проєктно-кошторисну документацію, також тривають передпроєктні дослідження. Для цього фахівці виконали 3D-сканування фортеці та георадарне обстеження території, яке має допомогти виявити можливі порожнини та особливості ґрунтів. Отриману інформацію використають для підготовки технічних рішень щодо реставрації.

Проєкт охоплює всю пошкоджену сторону фортеці – від південно-західної до північної башти разом із комендантською вежею. Остаточну вартість реставрації визначать після завершення проєктування. Відомо, що на розробку двох науково-проєктних документацій Міністерство культури вже виділило близько 3 мільйонів гривень.

Розпочати відновлення планують після завершення всіх обстежень і погодження проєкту.

Що відомо про обвал стіни Хотинської фортеці

Хотинська фортеця – це середньовічна оборонна споруда XIII–XVIII століть, розташована на скелястому мисі над річкою Дністер у місті Хотин Чернівецької області. Сучасного вигляду мури набули за часів Молдавського князівства у XV столітті. З 2010 року фортеця є державним заповідником, який охороняється як культурна спадщина.

У квітні 2026 року стався частковий обвал однієї зі стін фортеці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Доступ туристів до аварійної ділянки обмежили.

Міський голова Хотина Андрій Дранчук заявив про початок пошуку фінансування реставраційних робіт.

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