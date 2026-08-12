На Львівщині для туристів відкриють знаменитий палац 19 століття

В сколівському палаці Гредлів тепер проводитимуть екскурсії.

З 23 серпня 2026 року туристи зможуть потрапити до знаменитого палацу Гредлів у місті Сколе (Львівська область).

Як пише ZAXID.NET з посиланням на заяву директора НПП "Сколівські Бескиди" Василя Приндака на брифінгу 12 серпня у Львівській ОВА, зокрема, у пам'ятці архітектури XIX століття відкриють візит-центр, де надаватимуть туристичні послуги, проводитимуть екскурсії та пропонуватимуть каву.

За його словами, наразі для візит-центру виділили два приміщення та частково задіяли ще одне, до якого є окремий вхід з вулиці. Всередині провели консерваційні роботи, розчистили стіни від пізніших нашарувань побілки та очистили паркет. Для облаштування простору використають старовинні та сучасні меблі.

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"Там можна буде дізнатися інформацію про палац і парк, випити кави, домовитися з екскурсоводом, який покаже палац і територію довкола", – зазначив Приндак.

Також у серпні там планують відкрити велоцентр із прокатом велосипедів та презентувати нескладний веломаршрут протяжністю 2,5 км.

Наразі відомо, що візит-центр точно працюватиме з п'ятниці до неділі. Щодо роботи в інші дні тижня ще тривають обговорення.

За словами Приндака, у майбутньому палац має стати багатофункціональним комплексом, де розмістяться офіси НПП "Сколівські Бескиди" та донорських організацій, виставковий центр, туристичний центр і простір для дітей.

"Він буде туристичним хабом не лише для Львівщини, а й для всієї України. Особливою мрією є зробити там міжнародний центр національних парків Європи", – розповів Приндак.

Крім того, міська рада Сколе передала на баланс НПП територію парку довкола палацу. Протягом зимового періоду адміністрація планує розробити проєкт його облаштування, який разом з палацом становитиме комплексний ансамбль.

Трохи фактів про палац Гредлів

Палац Гредлів в стилі необароко з невеликим парком навколо почали зводити на околиці Сколе ще в середині 19 століття, але свій остаточний вигляд він набув до кінця століття зусиллями сім'ї братів баронів Гредлів, що контролювали місцеву промисловість. Палац користувався великою популярністю серед аристократії – одного разу там навіть гостював онук австрійського імператора Франца Йосифа І.

У парку біля палацу ростуть рідкісні види дерев, що знаходяться під особливою охороною, зокрема: гінго дволопатеве, тис ягідний, тюльпанове дерево і п'ять видів столітніх дубів.

Після Другої світової війни палац поступово почав занепадати. Спочатку в його приміщеннях був штаб НКВС, а потім – школа-інтернат.

Влітку 2020 року між Сколівською районною радою та Національним природним парком "Сколівські Бескиди" було підписано угоду про оренду на 49 років. Втім, роботи з відновлення застопорилися через початок повномасштабної війни в лютому 2022 року.

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