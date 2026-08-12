Фрегати 'Адмірал Ессен' і 'Адмірал Макаров': ГУР підтвердило ураження носіїв 'Калібрів'

Також атаковано інфраструктуру порту Новоросійськ.

Унаслідок спільної операції ГУР та Сил оборони України у російському порту Новоросійськ уражено кораблі та інші важливі цілі Росії. Як повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у ніч з 11 на 12 серпня внаслідок "спільної deep-strike операції уражено високовартісні військові цілі Росії у Новоросійську".

Зокрема, фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", які є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр". А також - патрульний корабель "Васілій Биков" та інфраструктуру нафтобази "Грушовая", нафтоналивного термінала "Шесхаріс" та РЛС 30Н6Е зі складу комплексу С-300.

"Крім того, у межах операції уражено інфраструктуру порту Новоросійська, який живить злочинну війну проти України, та мобільну вогневу групу російської армії", - йдеться у повідомленні.

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У зазначеній спецоперації разом з розвідниками взяли участь СБУ, ВМС, ДПСУ у взаємодії з Генеральним штабом ЗСУ.

Доповнено о 21:15. Успішність операції підтвердив також президент Володимир Зеленський. За його словами, операція була комбінованою.

"Уперше в одній операції злагоджено спрацювали "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" та БЕК "Сарган" і "Мамай", - повідомив Зеленський.

Важливим результатом операції він назвав ураження кораблів російського флоту, які "ховалися в бухті Новоросійська". Окрім фрегатів це також "великий десантний корабель, корвет та інші судна".

Він наголосив, що тиск на Росію задля припинення війни буде продовжений. Та додав, що пріоритетні цілі на найближчий час вже визначені.

Атака по порту Новоросійськ – що відомо

Нагадаємо, раніше українські OSINT-проекти Exilenova+ та "Кіберборошно" повідомили, що українська ракетно-дронова атака по порту Новоросійськ 12 серпня виявилася успішною, оскільки було уражено портові споруди та кораблі агресора. Експерти назвали її однією з найуспішніших атак Сил оборони України на одне з найбільш захищених міст Росії. Осінтери з'ясували, що у Новоросійську уражені зерновий і мазутний термінали, об’єкти транспортної інфраструктури та кораблі.

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