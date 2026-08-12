У Туреччині розбився винищувач F-16: яка доля пілота (відео)

Пілот встиг катапультуватися перед падінням винищувача. Причини аварії F-16 у Туреччині наразі встановлюють.

У турецькій провінції Ялова розбився винищувач F-16. Пілот встиг катапультуватися та залишився живим, пише CNN з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

У відомстві зазначили, що літак зазнав аварії під час виконання навчального завдання.

"Один із наших літаків F-16 розбився під час навчального польоту в Ялові. Наш пілот катапультувався та вижив", – йдеться в заяві відомства.

Відео дня

Причини падіння винищувача наразі невідомі. У Міноборони Туреччини заявили, що обставини аварії встановлять після детального розслідування.

Тим часом у мережі зʼявляються кадри з місця падіння. На відео видно момент падіння винищувача на землю. Внаслідок удару F-16 миттєво вибухнув.

Інші інциденти в Туреччині

Нагадаємо, наприкінці зими цього року у Туреччині бойовий літак F-16 впав на автомобільне шосе, спричинивши масштабну пожежу.

За даними відомства, літак близько 1:00 ночі за місцевим часом здійснив зліт з головної авіабази в Баликесир. Після зльоту зв’язок із бортом було втрачено. На жаль, пілот загинув. Причину аварії встановлює спеціальна комісія з розслідування авіакатастроф.

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