ЗСУ отримають перехоплювач, здатний збивати російські дрони 'Молнія', 'Орлан' і Zala

Цей перехоплювач завадить росіянам здійснювати атаки на українські позиції трьома типами дронів.

Високошвидкісний дрон-перехоплювач TAF Kolibri-і10 був кодифікований Міністерством оборони України. Цей виріб має підсилити роботу ППО та ефективно доповнити комплексну систему захисту повітряного простору

Як йдеться у повідомленні на сайті компанії-виробника TAF Industries, тепер цей перехоплювач можна придбати через систему DOT-Chain Defence, у тому числі, за програмою "єБали".

"Ідея створення TAF Kolibri-i10 народилася з практики застосування FPV-дрона Kolibri 10 для перехоплення ворожих крил. Бойовий досвід показав високу ефективність такого підходу, тому ми створили повністю новий спеціалізований перехоплювач з власною конструкцією для цього типу завдань замість модернізації існуючого виробу", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, основні функції TAF Kolibri-і10 полягають у знищенні російських розвідувальних і ударних дронів-камікадзе – "Молнія", "Орлан" і Zala. Таким чином, перехоплювач дозволяє запобігати атаці українських позицій, прикривати бойові операції, захищати об’єкти в прифронтових зонах та в тилу.

Перехоплювач вже масштабують

Як відзначив CEO TAF Industries Володимир Зіновський, масштабування виробництва перехоплювача вже розпочалося, бо польові випробування вже підтвердили ефективність цього виробу.

"Це приклад того як технологічна необхідність швидко пройшла шлях від тестування до серійного виробництва, завдяки постійній взаємодії з військовими Сил Оборони та гнучкості наших інженерів-розробників, тому вже розпочали його масштабування", – повідомив Зіновський.

Ключові тактико-технічні характеристики TAF Kolibri-і10

Як підкреслює виробник, перехоплювач TAF Kolibri-і10 оснащений новою міцною рамою, яка краще витримує навантаження і має оптимізоване розташування кріплень.

Також встановили потужніші мотори, більш надійне кріплення для камери та замінили пропелери на швидкісні. Також виріб має покращену загальну аеродинаміку.

Що робить цей засіб ефективним:

швидкість - понад 200 км/год,

дальність польоту - до 25 км,

час перебування в польоті - понад 20 хв,

висота - до 3000 м.

Крім того, ручне керування дає оператору повний контроль у критичних моментах. Цифрові денна або нічна камери дозволяють працювати в різних умовах. А прошивка MilELRS забезпечує стабільну роботу в умовах активного РЕБ.

Українські дрони: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у липні Збройним силам України дозволили використовувати дрон-перехоплювач "Циклоп". Таким дроном над територією Курської області було уражено "Шахед".

Також ми писали, що Сили оборони України планують збивати російські реактивні дрони за допомогою перехоплювачів, а також засобами ураження, які стартуватимуть з платформ літакового типу та ЗРК.

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