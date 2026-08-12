Як допомогти Україні перемогти Росію: Forbes чітко вказав, що мають зробити США і Європа

Путін вважає, що зможе перемогти Україну завдяки вразливості її ППО. Однак для західних союзників Києва ще не пізно втрутитися й переломити ситуацію.

США та НАТО повинні діяти швидше, щоб допомогти Україні перемогти у війні з Росією. Особливо зараз, коли російський диктатор Володимир Путін вважає, що виграє через брак у Києва протиракетних перехоплювачів.

Про це у своїй колонці написав Стів Форбс – голова правління та головний редактор Forbes Media. "США та союзники по НАТО можуть і повинні зупинити цю катастрофу, що насувається", – наголосив він.

Форбс нагадав, що попри зростання кількості російських авіаударів, Україна отримала цього року лише третину перехоплювачів порівняно з тим самим періодом 2025 року.

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Він зазначив, що системи Patriot, які надійно збивають російську балістику, відчувають нестачу перехоплювачів. А український парк F-16 налічує лише 39 літаків проти обіцяних 79, і він змушений витрачати льотні години на перехоплення "Шахедів", які повинні збивати наземні системи.

При цьому, як підкреслив Форбс, Росія адаптується. Її реактивні "Шахеди" тепер літають надто швидко, і багато українських дронів-перехоплювачів не встигають за ними. До того ж росіяни швидко нарощують випуск балістичних і крилатих ракет.

У Кремля дві цілі

"У Москви дві великі цілі: запуск більшої кількості балістичних ракет по українських об’єктах, щоб підірвати здатність Києва виробляти власні балістичні ракети; нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі України, щоб позбавити країну опалення та електроенергії напередодні зими. Лікарні, залізниці, школи та комерційні підприємства також є цілями. Путін вважає, що це все зламає волю України до боротьби та підготує її до капітуляції перед Кремлем", – написав головний редактор видання.

Що повинні робити США

У зв’язку з цим Форбс наголосив, що США мають негайно приділити пріоритетну увагу постачанню перехоплювачів та прискорити виробництво ракет Patriot для України.

"Одночасно потрібно терміново збільшити загальний обсяг виробництва", – додав він.

Форбс нагадав, що президент США Дональд Трамп обіцяв Україні видати ліцензію на випуск ракетних комплексів Patriot та ракет до них, але потім відмовився від своєї обіцянки.

"Президент повинен дотриматися своєї обіцянки й дозволити Україні виробляти перехоплювачі всередині країни, а не залежати повністю від поставок з-за кордону", – вважає Форбс.

Крім того, як зазначив він, Вашингтон має негайно передати Україні 50 або навіть більше винищувачів F-16 для захисту від російських ракетних ударів взимку:

"Це має бути легко. У США понад 800 винищувачів F-16. НАТО також має надати 30 або більше таких літаків зі своїх запасів".

Що має зробити Європа

Окрім винищувачів F-16, такі європейські країни, як Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Німеччина, мають передати Україні частину своїх запасів інших ракетних систем.

"Європа також має профінансувати пакет допомоги на суму $70 млрд, запрошений Києвом на 2026 рік. Скоординоване та передбачуване фінансування має таке ж важливе значення, як і сама техніка", – підкреслив головний редактор видання.

"Форбс" констатував, що скорочення поставок винищувачів поряд зі зростанням кількості російських повітряних атак серйозно вдарить по цивільному населенню України цієї зими.

"Ефективні дії необхідні вже зараз. Чого не розуміють американські ізоляціоністи та пропутінський хор, так це того, що оборона України – це, зрештою, і наша оборона", – підсумував Форбс.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, США надають Україні безкоштовно лише розвіддані. Це відбувається лише тому, що вони використовуються для ударів по російських НПЗ, що грає на руку Вашингтону. Зокрема, це допомагає США впливати на Китай та Індію.

А 8 серпня військовий аналітик Дмитро Снєгірьов заявив, що Україна ніколи не вироблятиме ракети PAC-3 для системи "Патріот". Навіть за умови передачі ліцензій ці ракети збиратимуть у Німеччині. Він пояснив, чому складеться така ситуація.

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