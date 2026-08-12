Хорватія оголосила війну туристам, які 'бронюють' рушниками найкращі місця на пляжі

Хорваться влада сповідує принцип "Хто першим прийшов, того і пляж".

У популярному хорватському курорті Макарська на узбережжі Адріатичного моря місцева влада посилила боротьбу з туристами, які залишають рушники та надувні матраци на пляжі на ніч, намагаючись таким чином "забронювати" найкращі місця на наступний день. Про це пише британське видання Daily Mail.

За інформацією видання, працівники муніципальних служб разом із пляжними наглядачами та представниками портових служб почали проводити рейди рано-вранці. Вони прибирають речі, залишені без нагляду, завдяки чому туристи, які приходять на пляж пізніше, можуть вільно займати місця, які раніше фактично були зайняті чужими речами.

Особливо активно туристи намагаються зайняти затінені ділянки пляжу, що стає ще актуальнішим у періоди високих температур. Видання розповідає, що під час одного з рейдів минулого тижня чиновники вилучили стільки залишених рушників і надувних речей, що вони заповнили цілу вантажівку.

Відео дня

У публікації зазначається, що місцева влада заздалегідь попереджала відпочивальників про неприпустимість такого способу "резервування". Попри встановлені на пляжах знаки, деякі туристи продовжували залишати свої речі на ніч.

Муніципальна компанія Makarski Komunalac опублікувала у Facebook попередження, супроводивши його фотографіями роботи комунальників. У повідомленні наголошувалося, що через спеку люди приходять на пляж дедалі раніше, однак це не означає, що можна займати місце заздалегідь.

Місцева влада також попередила, що прибирання покинутих речей продовжуватиметься доти, доки відпочивальники не почнуть дотримуватися правил користування міськими пляжами.

Чиновники також зробили попередження комерційним операторам шезлонгів, які розставляють лежаки на великих ділянках узбережжя. Влада наполягає, що пляжі призначені для всіх відпочивальників, а не лише для тих, хто встигає зайняти найкращі місця напередодні.

Як зазначає Daily Mail, подібна проблема давно існує і в готелях, де туристи залишають рушники на шезлонгах біля басейнів, щоб фактично зарезервувати їх. У деяких закладах для боротьби з цим просто прибирають речі після певного часу без нагляду. В інших місцях запроваджують спеціальні правила або навіть наймають охорону.

Відпочинок в Хорватії

Як писав УНІАН, Хорватія, яка раніше вважалася доступним курортом, цього року суттєво підняла ціни, особливо в ресторанах. Туристи відзначають, що морепродукти та інші страви подорожчали на кілька євро, а обід для сім’ї може коштувати понад 60 євро. У соцмережах активно обговорюють високі ціни й переповненість, через що деякі туристи обирають альтернативні напрямки, як-от Італію чи Албанію.

Також ми розповідали, що у червні туристичний потік до Хорватії знизився: приїхало на 7% менше туристів і вони провели на 6% менше ночей, ніж торік. Особливо відчутним стало падіння серед німців – кількість їхніх приїздів скоротилася на 36%, а ночівель на 28%, тоді як потік із Польщі та Чехії залишився стабільним. Схожі проблеми зі спадом туристів фіксує й Греція.

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