Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 13 серпня

Національний банк України встановив на четвер, 13 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,62 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,71/44,74 грн/дол., а до євро - 51,60/51,62 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 12 серпня залишився незмінним і складав 45,11 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,58 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 2 копійки і становив 52,10 гривні за євро, а ародати європейську валюту можна було за курсом 51,45 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 52,05 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,05 гривні за одиницю іноземної валюти. 

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