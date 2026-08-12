США створять субмарину-диверсанта нового покоління

Американський флот отримає 12 нових підводних човнів, один з яких буде призначений не для бою.

ВМС США заявили, що один із майбутніх атомних підводних човнів класу Virginia Block V отримає унікальну конфігурацію для диверсійно-розвідувальних операцій. Про це пише американське видання The War Zone (TWZ), посилаючись на безпосередню відповідь представника ВМС.

Зазначається, що раніше ВМС США змінили класифікацію свого майбутнього проекту субмарин Virginia з модулем запуску ракет Virginia Payload Module (VPM). Оснащені VPM субмарини переводитимуть із категорії багатоцільових ударних атомних човнів SSN до класу атомних підводних човнів із крилатими ракетами SSGN. Водночас з’ясувалося, що дві з 12 запланованих субмарин Block V не матимуть VPM.

Як зазначає TWZ, спочатку було відомо лише про один такий виняток – майбутній USS Oklahoma. Тепер ВМС уточнили, що другий човен без VPM стане спеціалізованою платформою для ведення диверсій і розвідки на морському дні.

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Точну назву субмарини, яку переобладнають для цієї ролі, ВМС поки не розкривають. Відомо лише, що це не буде USS Oklahoma, а також не USS Arizona – човен Block V, який стане першим представником серії з VPM. Таким чином, спеціалізованою платформою стане одна з наступних десяти субмарин із номерами корпусів 804–813.

Ідея такого човна не є абсолютно новою. Раніше ВМС уже повідомляли про плани створити спеціальну версію Virginia для роботи на морському дні. TWZ нагадує, що нині подібні завдання виконує USS Jimmy Carter – унікальна модифікація підводного човна класу Seawolf. Ця субмарина має додаткову секцію корпусу, відому як Multi-Mission Platform. Вона дозволяє запускати й приймати дистанційно керовані та безпілотні підводні апарати, а також перевозити спеціальне обладнання.

Ще у 2022 році тодішній президент General Dynamics Electric Boat Кевін Грейні розповідав про розробку такої версії Virginia. За його словами, конструкцію човна планували пристосувати для безпосередньої взаємодії з морським дном.

За даними видання, частину простору, який на інших човнах займає VPM, у новій конфігурації можуть використати для спеціального обладнання. Саме VPM на звичайних Block V містить чотири додаткові вертикальні пускові труби для крилатих ракет. У спеціалізованій версії їх планують переосмислити для виконання завдань, пов’язаних із морським дном.

Необхідність таких можливостей, як зазначає видання, зростає через стратегічне значення підводної інфраструктури. Морське дно використовується для прокладання важливих волоконно-оптичних кабелів і трубопроводів, а також може містити об’єкти, які становлять інтерес для військової розвідки. Окрему увагу США та інших держав привертає діяльність Росії й Китаю у сфері підводної інфраструктури та спеціальних операцій.

Очікується, що субмарини Virginia Block V надходитимуть на озброєння у 2028–2034 роках. На думку автора публікації, поява спеціалізованої Virginia може забезпечити наступника або доповнення до USS Jimmy Carter, яка була введена в експлуатацію ще у 2005 році.

У підсумку, пише TWZ, американський флот отримає щонайменше один підводний човен Virginia, який за своїми завданнями істотно відрізнятиметься від інших представників класу.

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