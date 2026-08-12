'Одна з найуспішніших атак': у Новоросійську пошкоджено багато кораблів, - осінтери

Під час нічної атаки постраждали як портові споруди, так і судна.

Українська ракетно-дронова атака по порту Новоросійськ у середу, 12 серпня, виявилася напрочуд успішною. Уражено не лише портові споруди, але й числені військові кораблі агресора. Про це повідомляють українські OSINT-проекти Exilenova+ та "Кіберборошно".

"Одна з найуспішніших атак Сил оборони України на одне з найбільш захищених міст Росії", - повіломляють аналітики.

За доступними даними осінтери з'ясували, що цієї ночі в Новоросійську зокрема були вражені зерновий і мазутний термінали. На супутникових знімках помітні численні ураження зерносховищ та об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема елеваторів.

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Зазначається, що уражено термінал НКХП, який забезпечує близько 12% російського експорту зерна. Два інші термінали – НЗТ (12%) і КСК (14%) – вціліли, якщо вірити супутниковим знімкам.

Однак куди цікавішими виявилися результати удару по базі ВМФ РФ у Новоросійську. За даними осінтерів, ймовірно були уражені наступні кораблі та судна:

фрегат проєкту 11356Р "Адмірал Макаров" – ушкодження в районі пускових установок ракет "Калібр", а також задньої надбудови з радарними системами;

фрегат проєкту 11356Р "Адмірал Ессен" – ушкодження в районі пускових установок "Калібр";

тральщик проєкту 266М;

дослідне судно проєкту 20360 ОС "Віктор Чероков";

невстановлений патрульний корабель проєкту 22160;

розвідувальний корабель проєкту 864 "Приазов'є" – можливе ураження кормової частини;

невстановлений суховантаж.

Також зафіксовано влучання в берегову інфраструктуру 4-ї бригади підводних човнів.

Крім того в межах атаки цієї ночі зазнав ураження нафтоекспортний термінал "Шесхаріс" в Новоросійську. За даними аналітиків, були влучання в головні причали терміналу, які обслуговують великі танкери класів Aframax і Suezmax.

При цьому під удар, ймовірно, потрапив невстановлений танкер класу Aframax. На супутниковому знімку помітні сліди горіння, значна кількість пожежної піни та нафтові плями у воді.

Удар по Новоросійську

Як писав УНІАН, уночі Краснодарський край зазнав масованої атаки сотень дронів. Найбільше постраждав Новоросійськ, де були прильоти й пожежі в порту, на нафтовому терміналі та біля стоянки кораблів ВМФ РФ. Губернатор Кондратьєв повідомив, що під ударом опинилися також Анапа, Геленджик і Темрюцький район.

Згодом президент Зеленський підтвердив, що Сили оборони України в ніч на 12 серпня атакували військово-морську базу в порту Новоросійська на відстані понад 300 км від фронту. За його словами, по цілях працювали дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи, влучання підтверджено по ППО, причалах і портовій інфраструктурі.

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