Україну накриє магнітна буря

Магнітна буря 19 жовтня буде останньою цього місяця.

19 жовтня в Україні очікується новий метеоудар. Це буде магнітна буря класу G1.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН й публікує графік геомагнітних збурень до кінця місяця.

Як повідомляв УНІАН, 8 та 10 на Землі вирували магнітні бурі. Вони досягли рівня G1 і G2 за п'ятибальною шкалою. Крім того, 18 і 20 жовтня магнітосфера буде збудженою, люди можуть відчути легке нездужання.

Медики зазначають, що приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час магнітних бур. Багато людей у ці дні відчувають дискомфорт і розлади нервової системи. Такі явища також супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску.