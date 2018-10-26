Кір "косить" школярів на Буковині: кількість хворих зросла (відео)
10:36, 26 жовтня 2018Країна
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В області - різке збільшення хворих на кір.
На Буковині кір діагностували ще у дев'ятьох учнів школи села Рукшин
На Буковині кір діагностували ще у дев'яти учнів школи села Рукшин.
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Діти почали хворіти ще наприкінці вересня. Серед недужих - вагітна вчителька, йдеться в сюжеті ТСН.
Її з лікарні напередодні виписали, а вісьмох учнів ще залишили під наглядом. На карантин школу закрили лише вчора - і не через кір, а через ГРВІ. В області - різке збільшення хворих на кір. Переважно в сільській місцевості.
Раніше повідомлялося, що унаслідок спалаху кору у селі Рукшин на Буковині захворіли 45 дітей та одна вагітна вчителька.
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