Кір "косить" школярів на Буковині: кількість хворих зросла (відео)

В області - різке збільшення хворих на кір.

На Буковині кір діагностували ще у дев'яти учнів школи села Рукшин.

Читайте такожВ Україні після кору може спалахнути ще страшніша епідемія (відео)

Діти почали хворіти ще наприкінці вересня. Серед недужих - вагітна вчителька, йдеться в сюжеті ТСН.

Її з лікарні напередодні виписали, а вісьмох учнів ще залишили під наглядом. На карантин школу закрили лише вчора - і не через кір, а через ГРВІ. В області - різке збільшення хворих на кір. Переважно в сільській місцевості.

Раніше повідомлялося, що унаслідок спалаху кору у селі Рукшин на Буковині захворіли 45 дітей та одна вагітна вчителька.