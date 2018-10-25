На Буковині десятки школярів та вагітна вчителька захворіли на кір (відео)

Також із важкою формою кору госпіталізували вагітну вчительку.

Унаслідок спалаху кору у селі Рукшина на Буковині захворіли 45 дітей та одна вагітна вчителька.

Більшість хворих лікуються вдома, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок. Лише восьмеро дітей перебувають у шпиталі в стані середньої тяжкості.

"Наймолодші - це діточки першого класу, і найстарші – це 11 клас. Це лихоманка, це головний біль, це ознаки кон'юнктивіту, блювота та загальна слабкість", - розповідає заступник головного лікаря Хотинської ЦРЛ Алла Яковенко.

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Переважно потерпілі не мали щеплень. Перший випадок захворювання у школі зафіксували у вересні. Кількість недужих поступово збільшувалась, та навчальний заклад на карантин закрили лише зараз. Та й те не через кір, а через ГРВІ. Загальна кількість хворих перевалила за сотню.

"Захворів вперше хлопчик з першого класу. Він був у гостях у Путильському районі, пізніше ми дізнались, що той район страждає від спалаху кору. 23 роки працюю директором школи, я не пам’ятаю такого випадку, такого спалаху на захворюваність на кір", - зазначає директор Рукшинської школи Сергій Шишковський.

Раніше у селі Петранка на Івано-Франківщині на кір захворіли 53 дитини віком від 5 до 13 років.