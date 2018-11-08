Рада відхилила законопроект про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини

Ним пропонувалось встановити, що кожен громадянин України та інші особи, які перебувають в Україні, мають право на первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини.

Верховна Рада України відхилила проект закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (№6634).

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у першому читанні проголосували лише 126 народних депутатів із 337, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього депутати не змогли ні направити законопроект до профільного комітету для підготовки на повторне перше читання, ні повернути його суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Так, законопроект вважається відхиленим.

Законопроект, зокрема, визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, первинною медичною допомогою, встановлює засади функціонування та розвитку сімейної медицини.

Встановлюється, що на території України кожен громадянин України та інші особи, які перебувають на її території, мають право на первинну медичну допомогу, що надається на засадах сімейної медицини відповідно до цього закону.

Також держава гарантує безоплатне надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини у державних та комунальних закладах охорони здоров`я, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення.

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, а також фізичні особи, які взяті під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі, забезпечуються первинною медичною допомогою у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

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Первинна медична допомога за видами поділяється на первинну долікарську медичну допомогу, первинну лікарську медичну допомогу та первинну спеціалізовану медичну допомогу.

Суб’єктами первинної медичної допомоги є заклади охорони здоров’я та їх структурні (відокремлені) підрозділи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, що забезпечують організацію та надання населенню первинної медичної допомоги; спеціалісти первинної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці та можуть перебувати у цивільно-правових відносинах з закладами охорони здоров`я, що забезпечують організацію та надання населенню первинної медичної допомоги.

Суб’єкти первинної медичної допомоги зобов’язані, зокрема, безоплатно надавати відповідну невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях.

Ці суб’єкти підлягають акредитації та отримують ліцензію на здійснення медичної практики відповідно до законодавства.

За рішенням органу місцевого самоврядування або органу місцевої виконавчої влади (виконавчого органу об’єднаної територіальної громади відповідно до угоди про співробітництво територіальних громад) відповідно до законодавства створюється Центр первинної медичної допомоги, який є суб’єктом первинної медичної допомоги.

Такий центр створюється для надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини з розрахунку 15-20 тисяч осіб дорослого та дитячого населення.

Нормативи навантаження на спеціалістів сімейної медицини встановлюються з урахуванням потреб, чисельності, вікового складу та щільності населення, захворюваності та смертності на відповідній території, а також інших показників, що характеризують здоров`я населення.

Загальні нормативи навантаження на спеціалістів сімейної медицини складають: 1400-1500 осіб дорослого та дитячого населення у місті та 1100-1200 осіб дорослого та дитячого населення у сільській місцевості.

Фінансування первинної медичної допомоги здійснюється за рахунок державного бюджету України та місцевих бюджетів, фондів медичного та соціального страхування, благодійних фондів, інших коштів фізичних та юридичних осіб та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.

Серед іншого, встановлюється, що підготовка спеціалістів первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини за кошти державного бюджету України здійснюється за державним замовленням.