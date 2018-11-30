В Україні посилюють санітарно-епідеміологічний контроль в областях, де введено воєнний стан

Послуги у сфері громадського здоров'я в умовах воєнного стану залишаться незмінними.

В умовах воєнного стану, введеного в 10 областях країни, буде посилено санітарно-епідеміологічний контроль.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

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Відповідно до листа МОЗ, для забезпечення епідемічного благополуччя на територіях, на яких запроваджено воєнний стан, посилюється моніторинг стану довкілля.

Зокрема, у структурі Центру громадського здоров’я забезпечено посилений режим роботи відділу з реагування на надзвичайні події та міжнародні медико-санітарні правила.

"Ми піклуємося про здоров’я населення, тому виступаємо в ролі координуючого та організаційно-методичного центру на випадок виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я (епідемій, спалахів, масових отруєнь невідомими речовинами)", - розповів Генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта.

Раніше у МОЗ заявили, що доступ цивільного населення до медзакладів та правила отримання медичної допомоги на час дії воєнного стану в Україні залишаються незмінними.