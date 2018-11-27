Воєнний стан в Україні: Супрун пояснила, як працюватимуть лікарні

Супрун зазначила, що у медзакладах всі жителі отримуватимуть лікування без змін.

Доступ цивільного населення до медзакладів та правила отримання медичної допомоги на час дії воєнного стану в Україні залишаються незмінними.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, Міністерство охорони здоров'я України разом з Міністерством оборони ухвалили спільний наказ, щоби всі захисники українських кордонів і національної безпеки за потреби могли вчасно отримати необхідну медичну допомогу. Він гарантує своєчасне лікування захисників, зокрема в умовах воєнного стану.

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Супрун пояснила, що у кожній області створено перелік закладів охорони здоров’я, що за потреби готові надати необхідну спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу захисникам. Це міські, районні, обласні лікарні, госпіталі, диспансери, а також інститути різного профілю Національної академії медичних наук. У цих закладах військовослужбовці сил оборони зможуть пройти лікування і реабілітацію, а після отримання медичної допомоги — військово-лікарську експертизу.

Переглянути список медичних закладів у кожній області можна за цим посиланням.

В.о. глави МОЗ зазначила, що у цих закладах всі цивільні жителі отримуватимуть лікування без змін. Водночас у них наявний резерв профільних ліжок для прийому військових, запаси лікарських засобів, медичних виробів, донорської крові та її препаратів. Одночасно кожен заклад охорони здоров’я може прийняти щонайменше 10-15 військових.

"За потреби заклади охорони здоров’я будуть підсилені фахівцями необхідної кваліфікації. У регіонах можуть створюватись робочі групи, які зокрема допомагатимуть організовувати процес вчасної госпіталізації і виписки військових та правоохоронців", - додала Супрун.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" строком на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки україно-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.