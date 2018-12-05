В Україні подорожчали ліки
13:19, 05 грудня 2018Країна
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Найбільше ціни в Україні зросли на антибіотики.
Ілюстрація REUTERS
З початку року ціни на ліки в Україні зросли в середньому на 5,1%. Найбільше - на антибіотики.
Подорожчали як вітчизняні, так й імпортні ліки, повідомляє прес-служба Держстатистики.
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Українські антибіотики зросли в ціні на 7,6% – до 15,57 гривень за 10 таблеток. Антибіотики імпортні – на 5,07% – до 103,35 гривень за 10 таблеток.
Судинорозширювальні вітчизняні ліки подорожчали на 3,5% – до 10,1 гривень, імпортні – на 3,1%, до 47,9 гривень.
Крім того, зросла вартість жарознижувальних та знеболювальних препаратів: українських – на 3,2%, до 7,63 гривень, імпортних – на 8,3%, до 13,58 гривень за одиницю.
Раніше в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування протизастудного лікарського засобу "Колдфлю".
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