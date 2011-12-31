За «новорічний тиждень» українці з'їдають 40-денну норму м'яса

За тиждень новорічних свят українці з`їдають 40-денну норму м`яса, від якого вони відмовляються на період посту перед різдвяними святами. За оцінками виробників, скорочення реалізації м`яса і м`ясних виробів у листопаді - першій половині грудня повністю компенсується зростанням продажів в останній тиждень року, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

За підрахунками УКАБ, до 40% витрат на новорічний стіл припадає саме на м`ясо і м`ясопродукти при середній вартості новорічного столу 1200 грн. «Порівняно з минулим роком, витрати у вартісному вимірюванні на м`ясопродукти перед Новим роком будуть практично на рівні минулого року. Найбільший попит у західних регіонах країни мають буженина, шинка і домашні ковбаси, а у східних – сиров’ялені і сирокопчені ковбасні вироби», - зазначила виконавчий директор УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

Враховуючи передноворічний попит, з 26 грудня почали зростати ціни на свинину, яка традиційно має найбільший попит порівняно з іншими видами м`яса. Вартість свинини зросла по всьому ланцюжку - від господарств, що вирощують свиней, до роздрібних цін на ринках і в мережевому роздробі приблизно на 10-15% порівняно з рівнем цін минулого року, і становить 56-60 грн/кг.

