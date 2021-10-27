В регіоні повний курс щеплення проти COVID-19 пройшли 64% освітян.

Лише 55 із 426 шкіл Чернігівської області зможуть працювати очно з 30 жовтня, коли в регіоні через поширення коронавірусу COVID-10 запроваджується "червона" зона.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної держадміністрації.

Згідно з інформацією, 100% працівників цих закладів (55 шкіл – УНІАН) мають "зелений" COVID-сертифікат та повне право працювати у "червоній" зоні.

"Всі інші школи працюватимуть дистанційно – доки показники вакцинації в кожному із закладів не досягнуть необхідного 100% рівня. Цьому рішенню підлягають і заклади вищої, професійно-технічної та позашкільної освіти. Наразі вони всі працюють онлайн. Обмеження "червоної" зони не будуть стосуватися початкової школи (1-4 класи), дитячих садків та спеціальних освітніх закладів, які залишаться відкритими для відвідування навіть без стовідсоткової вакцинації працівників", – зазначається в повідомленні ОДА.

Читайте такожУ KSE спрогнозували, коли області України перестануть бути "червоними"Загалом у Чернігівській області провакциновано хоча б однією дозою 87,9% освітян, з них 63,8% – отримали повний курс щеплень.

До речі, осінні канікули, які розпочалися 25 жовтня можуть тривати на один тиждень довше. Продовжити їх до 7 листопада рекомендує Міністерство освіти і науки України та управління освіти і науки ОДА. Проте школа має право на власний розсуд розв'язати це питання.

Нагадаємо, з 30 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки запроваджують на території ще семи областей України. "Червоними" стануть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Синельник