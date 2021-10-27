"Червоними" стануть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

З 30 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки запроваджують на території ще семи областей України.

Таке рішення прийнято сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Читайте такожВ Україні різко зросла кількість COVID-хворих за добу"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей", - написав він.

Немчінов наголосив, що "червоний" рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Обмеження в "червоній" зоні

Нагадаємо, станом на 27 жовтня в "червоній" зоні перебувають наступні області:

Дніпропетровська Донецька Запорізька Миколаївська Одеська Рівненська Сумська Херсонська

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Наталія Хаджі