Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві.

За минулу добу, 4 червня, в Україні виявили 1 897 нових випадків COVID-19. Серед нових пацієнтів – 91 дитина та 65 медпрацівників. Також 8 330 пацієнтів одужали, а 86 — померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 1 065 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Днем раніше COVID-19 діагностували у 2266 людей. Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад 1,5 місяці.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас зафіксували 2 213 580 випадків зараження коронавірусом. З них 51 140 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 088 712 — одужали. Сьогодні хворіє 73 728 українців - на 6 519 осіб менше, ніж минулої доби.

За даними сайту Worldometers Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 29 061 тест на коронавірус методом ПЛР, 12 048 тестів методом ІФА.Також зробили 19 312 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

57 440 людей щеплено проти COVID-19 за добу 04 червня 2021 року. Одну дозу отримали 53 710 людей, повністю імунізовані - 3 730 людей, повідомили в МОЗ.

Протягом доби працювали 502 мобільні бригади та 514 пунктів щеплення.

Станом на 05 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 635 704 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу – 1 177 371 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 323 163 щеплення.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко