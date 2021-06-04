В Україні за добу виявили 2 266 нових випадків COVID-19. Серед них – 82 дитини та 20 медпрацівників. Також 8 291 пацієнт одужав, а 95 — померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 953 людини.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад 1,5 місяці.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.
Читайте такожВ Україну прибули ще понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca (відео)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
З початку пандемії в нас зафіксували 2 211 683 випадки зараження коронавірусом. З них 51 054 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 080 382 — одужали. Сьогодні хворіє 80 247 українців - на 6 120 осіб менше, ніж минулої доби.
За даними сайту Worldometers за добовим показником захворюваності на COVID-19 Україна знаходиться на 29 місці у світі – між Нідерландами та Коста-Рикою. Серед європейських країн Україна – на 7 місці. За щоденною кількістю смертей Україна на 17 місці у світі і на другому – в Європі.
Тест на коронавірус в Україні
Лабораторії зробили 61 321 тест на коронавірус: методом ПЛР — 28 696, методом ІФА — 11 858. Також зробили 20 767 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,2 мільйона ПЛР-тестувань.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
За минулу добу 50 840 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані - 3 972 людини.
Протягом доби працювали 395 мобільних бригад та 436 пунктів щеплення.
Станом на 04 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 630 381 людина.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 особи, з них отримали 1 дозу – 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 265 723 щеплення.
Коронавірус в Україні: що варто знати
- Життя в умовах пандемії погіршило самопочуття українців - опитування
- В Україні затверджено новий перелік лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19
- В Україні план COVID-вакцинації на травень недовиконаний у 14 разів - експерти
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram