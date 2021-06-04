За добу до медзакладів країни госпіталізували 963 українця. Від ускладнень коронавірусу померли 95 пацієнтів.

В Україні за добу виявили 2 266 нових випадків COVID-19. Серед них – 82 дитини та 20 медпрацівників. Також 8 291 пацієнт одужав, а 95 — померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 953 людини.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад 1,5 місяці.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас зафіксували 2 211 683 випадки зараження коронавірусом. З них 51 054 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 080 382 — одужали. Сьогодні хворіє 80 247 українців - на 6 120 осіб менше, ніж минулої доби.

За даними сайту Worldometers за добовим показником захворюваності на COVID-19 Україна знаходиться на 29 місці у світі – між Нідерландами та Коста-Рикою. Серед європейських країн Україна – на 7 місці. За щоденною кількістю смертей Україна на 17 місці у світі і на другому – в Європі.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 61 321 тест на коронавірус: методом ПЛР — 28 696, методом ІФА — 11 858. Також зробили 20 767 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,2 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За минулу добу 50 840 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані - 3 972 людини.

Протягом доби працювали 395 мобільних бригад та 436 пунктів щеплення.

Станом на 04 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 630 381 людина.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 особи, з них отримали 1 дозу – 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 265 723 щеплення.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко