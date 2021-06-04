Нині в реанімації з COVID-19 також знаходиться її 19-тирічний син.

У Києві через коронавірус пішла з життя правозахисниця Кримської правозахисної групи Олена Лисенко.

Про це повідомила співкоординаторка благодійного фонду "Восток SOS" Олександра Дворецька.

«Сьогодні в київській лікарні померла Олена Лисенко. Моя давня кримська колега з Керчі, яка після погроз і переміщення продовжувала боротися за повернення Криму, ретельно збираючи факти порушень прав людини в окупованому росіянами півострові і розказуючи про це всім нам і далі за межі країни. Безумовна добра і щира людина», - написала вона.

За її словами, Лисенко померла в реанімації, де була підключена до апарату ШВЛ.

«Вона трималась на 4 дні довше, ніж прогнозували, бо звикла боротися. Але супутні захворювання і виснаження останніх 7 років не дали їй перемогти хворобу», - додала вона.

Також Лисенко розповіла, що нині в реанімації з COVID-19 також знаходиться її 19-тирічний син.

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Про смерть Олени Лисенко повідомили також колеги із "Кримської правозахисної групи".

"Мужня людина, Олена завжди боролася за справедливість, завжди допомагала тим, хто постраждав від окупації Криму, хто жадав допомоги. Керчанка, вона залишила Крим після подій 2014 року, зробивши власний безкомпромісний вибір, обравши свободу й незалежність переконань і вчинків, й у подальшому робила все можливе для наближення часу звільнення улюбленого нею Криму, нашого українського Криму", - йдеться у повідомленні.

Де працювала Олена Лисенко:

До окупації Лисенко очолювала Телерадіокомпанію "Бриз" у Керчі.

Після окупації переїхала до Києва, де працювала ведучою програми "Київ-Донбас" на "Громадському радіо".

Згодом Олена долучилася до "Кримської правозахисної групи".

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Автор: Денис Прядко