Рівень стресу в українців зберігається на дуже високому рівні останні півроку. Серед головних страхів - вірус і падіння рівня доходів.
Про це свідчать дані дослідження, проведеного платформою для соціологічних опитувань Gradus Research.
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За результатами опитування, рівень стресу в українців зберігається на дуже високому рівні - 78% з 100%. Цей показник тримається майже на одному рівні, починаючи з травня 2020 року. За останні півроку найбільше він піднявся в червні - до 81%.
Дослідження жовтня 2020 показали, що в порівнянні з чоловіками, жінки переживають через ситуацію з карантинними обмеженнями та COVID-19 сильніше майже на 10%.
Серед різних вікових груп: дуже високий рівень стресу у молоді 18-24 років. Зараз цей показник - 86%, а в червні досяг рекордних 89%.
Такі результати пов'язані насамперед з питаннями фінансів, скороченням заробітних плат, втратою робочих місць, сімейними проблемами та страхом перед COVID-19.
Стрес і карантин
За даними за травень 2020, респондентів лякала перспектива зараження в разі скасування карантину менше, ніж зниження доходів у разі його продовження. Страх збіднення з'явився ще півроку тому.
У червні 2020 дані показали, що ослаблення карантину призвело не до зниження, а до підвищення стресу. Згідно з дослідженнями, рівень суб'єктивного стресу підвищився з 77% на початку травня до 81% у червні. Найбільше в стресі опинилися літні люди та жінки.
За результатами виміру рівня стресу в липні, COVID-19 вибув з п'ятірки основних стрес-факторів і зайняв лише сьоме місце. Основними причинами стресу стали фінансові та робочі питання.
Згідно з опитуванням на початку вересня, третина респондентів стверджувала, що серед їхніх знайомих чи близьких є люди з підтвердженим коронавірусом або зі схожими симптомами. Однак погіршення фінансового становища респондентів залишилося значно більшим страхом, ніж небезпека зараження - 58% на 28% відповідно.
На сьогодні, людей в рівній мірі лякає і вірус, і падіння рівня доходів. Основні страхи, які виділяють респонденти: захворювання близьких і відсутність адекватної медичної допомоги.
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