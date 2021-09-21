Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути локдауну.
Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
Кличко зазначив, що Київ нині є лідером по вакцинації в Україні. Наразі провакциновано понад 1,6 мільйона людей, а понад 800 тисяч з них - вже двома дозами.
Тому, на його переконання, саме це має дозволити столиці уникнути локдауну.
Читайте такожВ Україні хочуть посилити покарання за фальшиві СOVID-сертифікати для медиківРаніше повідомлялося, що вже з четверга комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій введе по всій Україні жовтий рівень епіднебезпеки.
Нагадаємо, що з 20 вересня в Україні почали діяти нові карантинні норми.
Коронавірус у Києві: дані на 20 вересня
У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 183 людей, 4 хворих померли.
Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському - 53, Шевченківському - 33 та Оболонському районах - 29.
Від початку пандемії у Києві зареєстровано загалом 230 тис. 262 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, випадків одужання загалом 219 тис. 233, летальних - 5 тис. 339.