Він назвав причину цього переконання.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути локдауну.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Кличко зазначив, що Київ нині є лідером по вакцинації в Україні. Наразі провакциновано понад 1,6 мільйона людей, а понад 800 тисяч з них - вже двома дозами.

Тому, на його переконання, саме це має дозволити столиці уникнути локдауну.

Читайте такожВ Україні хочуть посилити покарання за фальшиві СOVID-сертифікати для медиківРаніше повідомлялося, що вже з четверга комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій введе по всій Україні жовтий рівень епіднебезпеки.

Нагадаємо, що з 20 вересня в Україні почали діяти нові карантинні норми.

Коронавірус у Києві: дані на 20 вересня

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 183 людей, 4 хворих померли.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському - 53, Шевченківському - 33 та Оболонському районах - 29.

Від початку пандемії у Києві зареєстровано загалом 230 тис. 262 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, випадків одужання загалом 219 тис. 233, летальних - 5 тис. 339.

Автор: Дмитро Хилюк