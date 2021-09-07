Євген Комаровський наголосив, що людину з купою інших хвороб треба вакцинувати у першу чергу.

Наявність супутніх захворювань у людини не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив популярний український лікар Євген Комаровський.

"Існує величезна омана, що наявність будь-яких хвороб є протипоказанням до вакцинації. У всьому світі з точністю до навпаки - наявність у людини хвороб робить її більш небезпечним суб'єктом для будь-якого вірусу. Тобто якщо ви маєте порок серця, цукровий діабет, ожиріння, гіпертонію, перенесли інфаркт, інсульт, то для вас інфекційна хвороба небезпечніша, ніж для людини здорової. Тому людину з купою хвороб треба прищеплювати в першу чергу, і цим шляхом йде весь цивілізований світ", - наголосив Комаровський.

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Раніше Комаровський наголосив, що коронавірус - "така фігня, що ніяких прогнозів щодо нього давати практично неможливо".

"Досвід показує наступне: прогнозувати не можна, а краще готуватися до гіршого. Але... в нас зараз ситуація легша, і припиняють фінансування інфекційних лікарень. У мене вже просто бракує слів. Неймовірно. Не всіх, деяких, типу, вони зробили свою справу, вже всіх нарятували, йдіть тепер до ср***и", - сказав він.

Поради Комаровського: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко