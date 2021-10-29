Лікар порівняв вакцинацію з медичною страховкою.

Питання про вакцинацію від коронавірусу стоїть в Україні дуже гостро й навіть звучать ідеї про примус до щеплень. Відомий український лікар Євген Комаровський висловився щодо примусової вакцинації.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Українській правді

"Уявіть собі, що ви купуєте медичне страхування. І якщо захворієте на коронавірус, ваша страхова компанія буде оплачувати лікування. Ось ви прийшли укладати договір, а вам страхова компанія каже: Якщо ви щеплені, платите за страховку тисячу доларів на рік, якщо не щеплені - десять тисяч. Все", - зазначив лікар.

Він висловив думку, що, якщо людина не хоче щепитися, то в цьому випадку держава не зобов'язана його лікувати.

Читайте такожВедуча Наталія Мосейчук у прямому ефірі емоційно зачитала моторошний пост лікаря про COVID-19 (відео)"Тут можете мені заперечити: якщо мова йде про державну медицину, ви мене в будь-якому випадку лікувати не будете. Я в будь-якому випадку буду бігати й купувати ліки за свої гроші. Так що ви від мене вимагаєте. Коли держава дає вам можливість якісно лікуватися в гідних умовах, але натомість вимагає вакцинацію, - це зрозуміло. Тоді я за. Але спочатку треба гарантувати людині гідні умови надання медичної допомоги, а потім вимагати від нього примусової вакцинації", - пояснив Комаровський.

Водночас він вказав, що, якщо держава не може виконати ці умови, то владі залишається працювати на рівні пропаганди.

"Тому що як тільки ви почнете на людей тиснути, вони почнуть ще сильніше чинити опір. І наші люди заплатять тисячу доларів не за страховку, а за липову довідку про те, що вони щеплені", - підсумував медик.

Як раніше повідомляв УНІАН, доктор медичних наук, професор, епідеміолог Наталія Виноград заявила, що ситуація з коронавірусом в Україні виходить з-під контролю. Для її стримування загальнонаціональний локдаун варто було вводити ще у вересні.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова