За її словами, локдаун варто було запроваджувати ще у вересні, тоді ситуація б не вийшла з-під контролю.

Ситуація з коронавірусом в Україні виходить з-під контролю. Для її стримування загальнонаціональний локдаун варто було вводити ще у вересні.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL заявила доктор медичних наук, професор, епідеміолог Наталія Виноград. За її словами, не було запроваджено адекватних обмежувальних заходів відповідно до ситуації.

"З огляду на закони епідеміології під час надзвичайної ситуації такого масштабу, вакцинація мала бути інтенсифікована у такий спосіб, як сьогодні, ще влітку. Насамперед, щодо груп ризику. Натомість у нас влітку була суперміграція, а восени були порушені закони епідеміології. Відомо, що не можна формувати нові колективи, але всі прийшли в школи та виші. Це одна з вагомих обставин", - розповіла епідеміолог.

Крім цього, Виноград зазначила, що не було введено обмежень і заборон на масові заходи, а це місця епідеміологічного ризику, де і стався великий додатковий обсяг інфікування.

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"Є закони епідеміології, які порушені в плані стримування нових випадків захворювання способом своєчасного запровадження обмежувальних заходів. Локдаун мав бути запроваджений ще у вересні. Тоді ми б сьогодні мали значно менший приріст випадків захворювань і керованість ситуації", - підкреслила Виноград.

"Не розділяю оптимізму очільників МОЗ. Уже мають бути заходи не малого карантину, на який ми могли виходити у вересні, а обсягу великого карантину. Сьогодні не може бути розмови про те, що хтось "червоний", хтось "зелений". Ми пам’ятаємо, що в нас є рішення, згідно з яким, якщо 13 територій обласного рівня заходять за червону лінію, всі решту ми також закриваємо і кажемо: у нас національний карантин, або локдаун", - заявила епідеміолог.

Також Виноград зазначила, що не варто перевантажувати населення інформацією про коронавірус. "Припиняємо зайве інформаційне перевантаження населення. Як на мене, впродовж двох років це є один із критичних напрямів. Комусь вигідно, щоб люди постійно нервувались, мали різнонаправлену інформацію", - заявила вона.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла