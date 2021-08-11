Найбільше нових заражень у Києві та Запорізькій області.

В Україні за минулу добу зафіксували 1 122 випадки коронавірусу. З-поміж нових хворих 54 дітей та 31 медиків. Також 1 160 пацієнтів одужали, 25 - померли від ускладнень. До лікарень із підтвердженням та підозрою на COVID-19 потрапили 648 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Минулого тижня кількість інфікованих за добу перевищила тисячу вперше з 18 червня. На вихідних показник захворюваності традиційно знизився, днем раніше виявили 781 новий випадок зараження.

Так, найбільше нових випадків виявили у Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас зафіксували 2 261 354 випадки інфікування. З них 53 149 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 193 752 — одужали.

Лабораторії зробили 53 200 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 23 633, методом ІФА — 8 963. Також зробили 20 604 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

167 673 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 10 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані - 63 890 людей.

Протягом доби працювали 965 мобільних бригад, 2 774 пункти щеплення і 325 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 4 324 553 людини, з них отримали одну дозу – 4 324 551 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 521 848 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 846 399 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко